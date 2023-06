Migranti: quattro naufraghi salvati, 'non ci sono dispersi'

(ANSA) - LAMPEDUSA, 23 GIU - Non dovrebbero esserci dispersi, ma si avrà certezza soltanto nelle prossime ore, nell'ultimo naufragio avvenuto nella mattinata di martedì scorso al largo delle coste di Lampedusa. E' quanto emerge dal racconto dei 4 superstiti salvati stamani da un'altra imbarcazione con 43 migranti in viaggio verso Lampedusa.

I naufraghi, ascoltati dagli investigatori della Squadra Mobile di Agrigento assieme ai mediatori culturali, hanno detto che le 45 persone a bordo del barchino affondato, sono state tutte soccorse e tratte in salvo da altre imbarcazioni che erano vicine.

Al momento, né fra i 290 sbarcati nella tarda serata di ieri, né fra i 249 giunti all'alba, risulterebbero esserci dei naufraghi. O almeno nessuno, al momento, avrebbe riferito di barchini colati a picco, né di persone ripescate in mare.

(ANSA).