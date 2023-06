"La Malagrazia", Margherita Ingoglia racconta donne ribelli

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - Per il secondo appuntamento della rassegna letteraria "Il libro è l'incanto" a Santa Margherita del Belìce (Ag), ci sarà domani sabato 24 giugno, la presentazione del libro "La Malagrazia - Ballate (delle) disturbanti" (A&B editrice) di Margherita Ingoglia. La kermesse organizzata dall'assessore alla cultura Tanino Bonifacio, avrà inizio alle ore 18:00 presso il teatro Sant'Alessandro del comune agrigentino. La presentazione del libro sarà moderata da Margo' Cacioppo, Daniela Bonavia e Alessandra Melillo. Le letture teatralizzate saranno a cura dei componenti del gruppo di lettura della biblioteca "Elsa Morante" di Santa Margherita del Belìce e dell'Associazione "Voli pindarici" di Menfi.

"La malagrazia.

Ballate (delle) disturbanti" è una raccolta di versi che raccontano le donne che hanno fatto resistenza, che si sono liberate dalle catene imposte dalla legge patriarcale.

Donne che non vogliono sentirsi costrette a essere madri, figlie, mogli, appartenenti o esseri di qualcuno senza identità propria, e non accettano di essere intrappolate nei cliché.

Ribelli, eretiche, streghe, prostitute e assassine, donne complesse, vendicative, non conformi ma coraggiose e autentiche.

Questa è la Malagrazia delle femmine folli. (ANSA).