Fiasconaro al Summer Fancy Food di New York

(ANSA) - PALERMO, 23 GIU - Fiasconaro, eccellenza dell'Alta Pasticceria siciliana, sarà fra i protagonisti della 47esima edizione della manifestazione fieristica Summer Fancy Food Show in programma a New York allo Javits Center dal 25 al 27 giugno 2023 con uno spazio espositivo dedicato. La fiera offrirà all'azienda la cornice ideale per incontrare la stampa ed i buyer internazionali, ma soprattutto, per i festeggiamenti del suo 70esimo Anniversario.

"Il nostro legame con questa manifestazione ha radici profonde perché il nostro esordio internazionale parte proprio da qui", ricorda il Maestro Nicola Fiasconaro, che aggiunge: "Il grande merito di questa fiera è stato quello di fare esplodere il fenomeno del panettone artigianale, ancora poco noto al di fuori dei nostri confini nazionali, e in particolare, la bellezza del comparto agro-alimentare Made in Sicily". (ANSA).