Sequestrati beni per un milione di euro a boss a Palermo

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - I carabinieri del nucleo investigativo di Palermo hanno eseguito un provvedimento di sequestro beni per un milione di euro emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Palermo nei confronti di Giovanni Niosi arrestato a novembre del 2017 nel corso dell'operazione 'Talea' con l'accusa di associazione mafiosa e, in particolare del "mandamento di Resuttana" dal 2014, nonché per il reato di estorsione aggravata.

Niosi è stato condannato, a 10 anni di reclusione. La condanna è diventata irrevocabile nel 2022. Nel 2006, era stato condannato a 5 anni di reclusione perché accusato di appartenere alla "famiglia mafiosa di Resuttana". La condanna è diventata irrevocabile nel luglio del 2010.

Il sequestro è scattato per l'intero capitale della società Autocarrozzeria Universal di Concetta Niosi Sas una quota pari a 1.250 euro della società San Francis di Sergio Ariolo & C. sas.

Le società hanno sede a Palermo. Sono stati sequestrati anche 11 rapporti bancari. (ANSA).