Letterando in Fest a Sciacca dal 6 al 9 luglio

(ANSA) - SCIACCA, 22 GIU - Sarà Gaetano Savatteri ad aprire, il prossimo 6 luglio a Sciacca (Agrigento), la quattordicesima edizione del "Letterando in Fest", la manifestazione fondata da Sino Caracappa che si terrà ancora una volta alla Multisala Badia Grande. L'autore dei romanzi con, protagonisti, il giornalista-detective Saverio La Manna e il suo aiutante Peppe Piccionello, che hanno ispirato la serie tv Màkari, presenterà "L'Isola nuova", un'antologia pubblicata da Sellerio e che racchiude 30 anni di nuova produzione letteraria siciliana.

Il Letterando in Fest edizione 2023, curato anche quest'anno dalla scrittrice Paola Caridi, avrà come tema "La Forma del Mare". Obiettivo: unificare Sciacca come città costiera con la dimensione nazionale e mediterranea.

Oltre a Savatteri, sarà ospite a Sciacca anche Evelina Santangelo, autrice del "Sentimento del Mare", un libro intenso e forte da poco uscito per Einaudi e presentato in anteprima al Salone del Libro di Torino. Assieme a loro, tra i tanti nomi, anche quelli di Giuseppe Barbera, Irene Chias, Filippo Landi, Dario Voltolini e Franco Stelzer, Marta Perego, Accursio Sabella, Fabio Lo Verso, Linda Barbarino e Daniele Scalise, l'autore di "Un posto sotto questo cielo", pubblicato da Longanesi, il romanzo su cui Marco Bellocchio ha basato il suo "Rapito!", film pluripremiato dell'anno.

Il Letterando in Fest 2023 vedrà anche la presenza di "Sciacca Comics", appuntamento per gli appassionati di fumetti che parteciperanno in qualità di cosplayer, rendendo divertente e giocosa la manifestazione.

Ma la vera novità di quest'anno del Letterando in Fest è "La Lunga Estate", con un calendario di ulteriori incontri anche dopo la manifestazione principale, con appuntamenti tra luglio e agosto, con ospiti autori di calibro in conversazioni su letteratura e giornalismo. Tra i primi nomi confermati: Abdourahman Waberi, Fabio Genovesi, Lorenzo Tondo e Alessio Mamo, Roberto Alajmo. (ANSA).