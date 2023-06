Giornalisti: a Lampedusa un 'viaggio' nella solidarietà

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - La cultura, il giornalismo, lo spettacolo si danno convegno a Lampedusa terra di emergenza e di accoglienza. Daranno vita, dal 6 all'8 luglio, a Lampedus'Amore, una manifestazione che da otto anni è legata al premio giornalistico intitolato a Cristiana Matano. L'iniziativa è nata proprio nel ricordo della giornalista scomparsa nel 2015. In questo "viaggio", sottolinea Filippo Mulé collega e compagno di vita di Cristiana, si colgono tante contaminazioni e valori come quelli della pace, della condivisione e dell'integrazione in "uno scoglio straordinario chiamato Lampedusa". Sono questi anche i temi che ricorrono nel programma presentato oggi a Palermo. L'apertura è affidata all'attore Andrea Bosca che porterà in scena lo spettacolo teatrale "La luna e i falò" ripreso dall'ultimo romanzo di Cesare Pavese. In programma ancora una serata in musica con Ermal Meta, vincitore di Sanremo 2018, e con la cantautrice Marina Rei. Nella giornata conclusiva si terrà il convegno "Dalla guerra alle migrazioni, raccontare la crisi e l'Europa che verrà".

Interverranno il presidente nazionale dell'Ordine dei giornalisti, Carlo Bartoli, e il presidente regionale Roberto Gueli; la segretaria nazionale della Fnsi, Alessandra Costante, e il segretario regionale Giuseppe Rizzuto; il presidente della Commissione per le libertà civili Juan Fernando Lopez Aguilar; Francesca Corbo di Amnesty international; il prefetto del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, Paolo Ruffini; il sindaco di Lampedusa, Filippo Mannino. L'8 luglio saranno consegnati i premi giornalistici Cristiana Matano in una serata animata dall'attrice Ester Pantano, protagonista della serie tv "I Leoni di Sicilia", e da Ascanio Celestini interprete del teatro di narrazione. Un premio speciale andrà al Napoli calcio "simbolo vincente del Sud e perfetto esempio di integrazione di culture". Durante la manifestazione l'aeroporto di Lampedusa ospiterà due mostre: una dell'Ansa, "L'eredità di Falcone e Borsellino", curata da Franco Nuccio e Franco Nicastro, e l'altra dell'Ordine dei giornalisti di Sicilia sul "giornalismo che non muore". (ANSA).