Crop circles in campo di grano con scritta 'Ti amo'

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - Un misterioso "Crop Circles" dal contenuto romantico è stato realizzato in un campo di grano nel nisseno in contrada Tenutella, a Marina di Butera. Il mistero però riguarda solo l'autore del disegno fra le spighe non il messaggio, piuttosto eloquente, con il disegno di un enorme cuore e la scritta "Ti amo". Perché l'amore può trovare espressione romantica anche durante il faticoso lavoro nei campi, magari facilitata e resa visibile a chilometri di distanza con la mietitura meccanizzata. Si dice che la donna amata abiti nella zona balneare a poca distanza da quella collina. (ANSA).