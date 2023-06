Convenzione Inps-Asp Agrigento contro truffe

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - E' stata siglata, all'Inps di via Maggiore Toselli a Palermo, la convenzione tra la direzione regionale dell'Istituto di previdenza sociale e l'Asp di Agrigento, per favorire l'utilizzo, da parte dei medici specialisti operanti presso le strutture sanitarie aderenti all'iniziativa, del "certificato oncologico introduttivo".

L'intesa è stata sottoscritta dal direttore regionale Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia, e il commissario dell'Asp di Agrigento, Mario Zappia. Il "certificato oncologico introduttivo" rappresenta un mezzo efficace per accelerare il processo di valutazione per il riconoscimento delle condizioni di invalidità, perché offre numerosi vantaggi in termini di adeguatezza, equità e uniformità delle valutazioni e consente alla commissione medica di giungere ad una valutazione tempestiva dello stato invalidante, evitando, in presenza di una diagnosi particolareggiata ed appropriata, il ricorso all'istituto della revisione.

"In questo contesto estremamente critico per l'accertamento dell'invalidità civile, in Sicilia - ha affermato il direttore regionale Inps Sicilia, Sergio Saltalamacchia - legato principalmente, ma non soltanto, ad una crescita esponenziale delle domande di prestazione, l'unica strada possibile è quella delle sinergie con le strutture interessate e soprattutto con la Sanità. Purtroppo - ha continuato il direttore regionale Inps - le interlocuzioni avviate con le strutture sanitarie in Sicilia non hanno ad oggi dato, al netto di questa significativa esperienza con l'Asp di Agrigento, i risultati sperati ed il quadro che ne viene fuori è un quadro certamente assai critico".

"Grazie a questa convenzione - ha affermato il commissario Mario Zappia - creiamo tutti i presupposti per garantire, sempre nel rispetto delle necessarie procedure di verifica, una sensibile semplificazione, sia in termini di tempi che di modalità, del procedimento volto all'accertamento dell'invalidità, nei casi di soggetti con patologie oncologiche". (ANSA).