Bolle torna a Taormina, 'emozione indescrivibile ballare qui'

(ANSA) - TAORMINA, 22 GIU - "L'emozione di esibirsi nel Teatro greco è indescrivibile. Ci sono pochi luoghi al mondo che riescono a unire la bellezza della natura e del paesaggio circostante alla magnificenza dei resti antichi. E che, allo stesso tempo, abbiano un palcoscenico adatto alla danza". Così Roberto Bolle su Taormina, dove tornerà a il prossimo 29 luglio con lo spettacolo 'Dimenticate i telefonini e riempite il vostro cuore di tanta bellezza', organizzato con la collaborazione di ArteDanza e Aldebaran.

"Ogni anno lo spettacolo - aggiunge Bolle - si rinnova e si rigenera grazie a nuovi artisti che si uniscono al gruppo e brani che vengono creati apposta per il tour. Anche quest'anno stiamo lavorando per stupire ed emozionare il pubblico".

Pubblico che il ballerino di fama internazionale invia a "lasciarsi travolgere dalla magia della danza, di vivere le emozioni che l'arte dal vivo può dare, sopratutto se si ha il privilegio di poterla apprezzare in uno scenario unico". Bolle lancia quasi un 'appello' agli spettatori con un richiamo al titolo dello spettacolo: "Dimenticate i telefonini e riempite il vostro cuore di tanta bellezza: ve lo ricorderete per tutta la vita". "Taormina è entrata nel mio cuore - chiosa Roberto Bolle - ed è una tappa a cui tengo davvero tanto. Ringrazio tutti coloro che rendono possibile tornare a Taormina anche quest'anno. Un sogno che rinnova e che non vedo l'ora di rivivere il 29 luglio insieme ai miei friends". (ANSA).