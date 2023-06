Area artigianale abusiva a Palermo, sequestri e denunce

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - La guardia di finanza ha sequestrato quattro attività commerciali e un fabbricato nella zona del Ponte Ammiraglio a Palermo. Grazie alle immagini riprese dalla sezione aerea è stata notata una vasta area trasformata in discarica.

Durante controlli eseguiti con i tecnici dell'Arpa sono state individuate tre officine di riparazione carrozzerie che, in violazione alle disposizioni per lo smaltimento dei materiali di scarto e dei rifiuti pericolosi, non hanno proceduto alla corretta differenziazione e raccolta.

Durante le verifiche sono stati trovati dei forni inceneritori abusivi poiché i titolari delle attività, mai registrate alla camera di commercio, sono risultati sprovvisti di autorizzazione all'emissione nell'atmosfera dei fumi generati dagli impianti. Irregolarità sono state trovate anche in una falegnameria aperta senza l'autorizzazione di inizio attività.

Tra i dipendenti controllati sono stati trovati due percettori del reddito di cittadinanza. I quattro titolari sono stati denunciati per esercizio di attività con emissioni in atmosfera senza autorizzazione e per la gestione non autorizzata di rifiuti.

Sono stati sequestrati i quattro immobili dove si svolgevano le attività artigianali abusive e un terreno di circa 5 mila metri quadrati dove sono stati sversati prodotti inquinanti.

(ANSA).