A Gibellina una mostra su Baragli, Taravella e Asaro

(ANSA) - PALERMO, 22 GIU - Si inaugura venerdì 23 giugno alle ore 18.00 al Baglio di Stefano della Fondazione Orestiadi a Gibellina (Tp) la mostra Ibisco - in programma fino al 20 luglio - che presenta le opere di due maestri della pittura siciliana, Guido Baragli e Croce Taravella e del giovane Pietro Asaro.

Ibisco nasce dal rapporto di amicizia tra Guido Baragli e Pietro Asaro, e dal desiderio di quest'ultimo di confrontarsi con uno degli artisti da lui più ammirati, Croce Taravella, che aderisce al progetto. Baragli e Taravella vivono e crescono, nella loro Palermo, legati da una profonda amicizia, fino a quando non decideranno di vivere in altre città. Restando entrambi sempre legati a questi luoghi così complessi e difficili che in maniera differente sono da sempre oggetto e soggetto delle loro opere.

Con questa mostra la Fondazione Orestiadi vuole quindi dare seguito all'avviata collaborazione tra i tre artisti, e al tempo stesso rendere omaggio al maestro Baragli, scegliendo come titolo dell'esposizione il nome di uno dei soggetti a lui più cari: l'ibisco. (ANSA).