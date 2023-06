Vasco a Palermo, 'città straordinaria che sento familiare'

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - "Ho provato una grande emozione quando sono atterrato a Palermo. Erano veramente tanti anni che non venivo". Lo ha detto Vasco Rossi appena arrivato a Palermo con un volo privato. Il cantante che si esibirà domani e venerdì allo stadio Barbera ha voluto mandare un messaggio ai suoi fans palermitani attraverso una storia sul suo profilo Instagram.

"Ho dei ricordi bellissimi - ha aggiunto Vasco - e mi sono ritornati tutti in mente proprio quando ho visto lo straordinario panorama della montagna che è di fronte all'aeroporto".

Il programma della prima giornata palermitana di Vasco Rossi non è stato reso noto, ma non è da escludere che il cantante vada allo stadio per prendere confidenza con il palco. "Adesso sto andando in albergo - ha detto Vasco Rossi - e sono veramente felice di essere tornato in questa città straordinaria che sento incredibilmente molto familiare".

Già in aeroporto il cantante di Zocca è stato accolto con affetto e calore. "I siciliani sono veramente un popolo straordinario - ha detto il rocker - che hanno una loro grande dignità, una grande serietà. Sento sempre un grande affetto qando arrivo in questa isola straordinaria. Ce la metterò tutta ragazzi per farvi divertire e portare un po' di gioia. Evviva".

(ANSA).