Schifani, su collegato dialogo ma governo non è ricattabile

(ANSA) - PALERMO, 21 GIU - "Nel disegno di legge collegato ci sono nodi politici da sciogliere e ne parlerò con gli assessori e i capogruppo della maggioranza, ma considerando anche l'atteggiamento delle opposizioni. Ho sempre detto che il mio governo dialogherà con tutti, sono contro i no pregiudiziali".

Lo ha affermato il presidente della Regione, Renato Schifani, parlando alla presentazione del nuovo collegamento tra Palermo e l'aeroporto con il 'Genio express'.

"Il rispetto tra le istituzioni è essenziale, ma se qualcuno utilizzando le istituzioni pensa di ricattare questo governo noi andremo avanti - ha aggiunto Schifani - la forza del nostro governo è la serietà e la compostezza, che non è debolezza ma forza, a presidio del benessere dei cittadini".

Il ddl collegato è composto al momento da una cinquantina di articoli, il ragionamento che si sta facendo in queste ore verte attorno all'ipotesi di sfoltire il testo ma anche di presentare alcuni emendamenti aggiuntivi tra cui quello per assegnare risorse al Comune di Taormina come richiesto dal sindaco Cateno De Luca, un punto questo delicato al centro di un confronto nel governo. (ANSA).