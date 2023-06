Muore a Favara l'uomo indagato per la scomparsa della sorella

(ANSA) - AGRIGENTO, 21 GIU - E' morto Vincenzo Lattuca, 43 anni di Favara, fratello di Gessica, la ventisettenne, madre di 4 figli, di cui si sono perse le tracce dal 12 agosto 2018. La Procura di Agrigento, con il reggente Salvatore Vella, ha aperto un fascicolo d'inchiesta a carico di ignoti per spaccio di droga e morte quale conseguenza di altro reato.

Ieri sera Vincenzo Lattuca mentre si trovava nell'abitazione del padre, dove viveva, è stato colto da malore ed è morto prima di arrivare al pronto soccorso di Agrigento. L'ipotesi è che il decesso sia avvenuto per overdose.

Lo scorso 14 giugno era diventata di dominio pubblico la notizia che Lattuca fosse indagato per omicidio aggravato e occultamento di cadavere della sorella dopo il rinvenimento, da parte di carabinieri del Ris di Messina, di alcune tracce di sangue riconducibili a Gessica nell'abitazione dove viveva e dove la ventisettenne la sera della scomparsa era stata.

L'omicidio sarebbe avvenuto al culmine di un litigio provocato, ipotizzava la Procura, dallo stato di ubriachezza della donna. Il fratello, secondo la nuova ipotesi su cui lavoravano Vella e il pm Paola Vetro, sarebbe stato commesso insieme ad alcuni complici, così come la successiva distruzione del cadavere che non è stato mai trovato. L'uomo aveva negato le accuse davanti al pm e alla squadra mobile in occasione del suo interrogatorio.

E' la Squadra mobile della questura di Agrigento che si sta già occupando dell'inchiesta, per spaccio di droga e morte come conseguenza di altro reato, sulla morte di Vincenzo Lattuca. Il procuratore Vella ha disposto l'autopsia. (ANSA).