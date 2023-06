Migranti: presidente commissione Libe, 'Lampedusa è Europa'

(ANSA) - LAMPEDUSA, 21 GIU - "Questa mattina abbiamo sentito la testimonianza di Lampedusa che ci ha ricordato che Lampedusa è Europa, come Londra, Madrid, Dublino, come Parigi, Praga o Budaspest. Lampedusa ha bisogno e merita una risposta migliore di quella che ha ottenuto fino ad ora". Lo ha detto il presidente della commissione Libertà civili del Parlamento europeo Juan Fernando López Aguilar (Psoe) che da due giorni è sull'isola con i componenti della commissione.

"Indipendentemente dalle differenze politiche, e ce ne sono nel Parlamento Europeo e nella commissione Libe, questo è un punto fermo: Lampedusa è Europa ed ha bisogno - ha sottolineato il presidente - di una risposta migliore di quella ottenuta fino ad ora".

"Riconosciamo lo sforzo italiano di solidarietà - ha aggiunto López Aguilar -, questi trasferimenti dall'hotspot verso la Sicilia o il Continente sono ammirevoli, costano tantissimi soldi, hanno un parallelo con quello che si vive anche in Spagna, tutti i giorni arrivano barconi a le Canarie. E alle Canarie il discorso è lo stesso di quello di Lampedusa, ed anche le Canarie è Europa. E' per questo che la porta d'Europa dovrebbe essere riportata verso il cuore del vecchio Continente che è il Parlamento europeo". (ANSA).