Spacciatore tenta fuga in scooter, bloccato e arrestato

(ANSA) - CATANIA, 20 GIU - Un 32enne è stato arrestato dai 'Falchi' della squadra mobile di Catania per spaccio di sostanze stupefacenti dopo che, a bordo di uno scooter, aveva cercato di eludere un controllo della polizia cambiando rapidamente direzione di marcia.

Durante il tentativo di fuga, fallito perché raggiunto e bloccato dagli agenti, il giovane si era liberato di una busta contenente 54 grammi di marijuana, che è stata recuperata.

Durante una successiva perquisizione nella sua abitazione, i Falchi hanno trovato altri 160 grammi di marijuana e sette grammi di cocaina. La droga era già suddivisa in singole dosi da destinare agli acquirenti. Oltre alla sostanza stupefacente la polizia ha sequestrato del materiale utilizzato per la pesatura e il confezionamento e del denaro contante, ritenuto provento dello spaccio.

Il gip ha convalidato l'arresto del 32enne (ANSA).