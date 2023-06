Scippa borsello a non vedente nel catanese, denunciato

(ANSA) - ACIREALE, 20 GIU - Ad Acireale intorno alle 5.30 del mattino alla guida di un'auto avrebbe compiuto uno scippo in via Paolo Vasta ai danni di un non vedente di 52 anni. E' quanto i carabinieri contestano a un 24enne, che è stato denunciato per furto con strappo. Il giovane ha ammesso le proprie responsabilità indicando anche il luogo dove si era disfatto del borsello della vittima.

Al 24enne, bloccato poche ore dopo lo scippo, i militari sono risaliti da un esame delle immagini registrate da numerosi impianti di videosorveglianza della zona, che hanno permesso di individuare il veicolo utilizzato dallo scippatore, una "Smart", risultata riconducibile al giovane. Quest'ultimo, tra l'altro, è stato anche identificato anche grazie a uno dei carabinieri, che in precedenza lo aveva più volte controllato a bordo del mezzo nel corso dei servizi di prevenzione contro i reati predatori.

La vittima aveva presentato denuncia ai carabinieri. Era stata avvicinata alle spalle mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali insieme al suo cane-guida per recarsi al posto di lavoro di centralinista in un ente pubblico. Un malvivente, rischiando di far cadere il non vedente a terra, gli aveva strappato violentemente dalle mani il borsello con dentro alcune centinaia di euro, effetti personali e tre telefoni cellulari per la vittima fondamentale importanza perché utilizzabili attraverso una particolare attivazione vocale.

I carabinieri hanno recuperato il borsello con ancora dentro i telefoni cellulari, che sono stati riconsegnati alla vittima, che ha sentitamente ringraziato i militari per la tempestività e l'efficacia dell'intervento. (ANSA).