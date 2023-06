Migranti: porta d'Europa a Lampedusa illuminata di blu

(ANSA) - LAMPEDUSA, 20 GIU - La Porta d'Europa di Lampedusa, nel decennale del naufragio del 3 ottobre 2013, è stata illuminata di blu, aderendo alla campagna di Unhcr: "Hope Away from Home". A farlo, per sensibilizzare nei confronti dei rifugiati, ma anche di chi nel Mediterraneo ha perso la vita, è stato il Comitato 3 ottobre in collaborazione con il Comune di Lampedusa e Linosa.

"Sono 110 milioni le persone costrette alla fuga (dato Unchr).

Numeri in costante aumento, ma sono storie e ogni storia è una vita. In occasione della Giornata mondiale del rifugiato, come Comitato 3 ottobre, vogliamo porre l'attenzione su quelle persone, che non rientrano nella conta dei 110 milioni. Ossia di coloro che fuggite dai propri Paesi di origine non sono mai arrivati, uomini, donne e bambini che hanno perso la vita nel Mediterraneo o lungo le tante rotte che portano in Europa - ha detto Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 ottobre, - . Sono meritorie le tante iniziative proposte nel corso degli anni, ultima l'istituzione di una giornata di 'lutto universale' per le vittime dell'immigrazione. Però, per poter parlare di lutto è necessario non solo avere un corpo, ma che quel corpo abbia un'identità".

Il Comitato 3 ottobre, ancora una volta, è tornato a ribadire che è fondamentale "dare protezione a chi fugge", "soccorrere chi è in difficoltà", ma è altrettanto urgente "spendersi per identificare chi ha perso la vita nel tentativo di arrivare in Europa". (ANSA).