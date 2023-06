Migranti: delegazione parlamento Ue su nave Dattilo per Sar

(ANSA) - LAMPEDUSA, 20 GIU - La delegazione della commissione per le Libertà civili, guidata dal presidente Juan Fernando Lopez Aguilar (S&D, Spagna), del Parlamento europeo sta partecipando ad una dimostrazione di un'operazione Sar a bordo della nave Dattilo della Guardia costiera.

I componenti della commissione, fra cui le eurodeputate Alessandra Mussolini e Annalisa Tardino, hanno, in mattinata, incontrato il sindaco di Lampedusa Filippo Mannino e dopo l'operazione Sar incontreranno le organizzazioni non governative attive nella ricerca e soccorso: la Sea Watch, l'Emergency Open Arms, Medici senza frontiere, ResQship e Sos Mediterranée.

