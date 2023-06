Fermo traghetti: compagnia, al lavoro per garantire tratte

(ANSA) - MESSINA, 20 GIU - "Faremo di tutto per garantire i servizi per le isole minori utilizzando altre navi ed evitare problematiche per i trasporti in questo periodo, dove sono maggiori le presenze di turisti. Siamo al lavoro per garantire tutte le tratte previste e fare in modo che non ci siano disguidi per gli utenti. Già oggi ci sarà una prima nave in servizio di pomeriggio per garantire la tratta Trapani Pantelleria". A dirlo la Caronte & Tourist in merito al sequestro di altre sei navi della compagnia che potrebbe rendere problematici gli spostamenti per le isole minori. (ANSA).