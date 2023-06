Al via il Sicilia Jazz Summer a Palermo con Marcus Miller

(ANSA) - PALERMO, 20 GIU - Ai nastri di partenza il Sicilia Jazz Summer 2023 che ha già registrato il sold-out per gli abbonamenti mentre sono in vendita ancora i singoli biglietti, dà il benvenuto ai jazzofili con una prima assoluta europea.

Sarà il jazzista statunitense Marcus Miller, uno dei musicisti più influenti del nostro tempo, ad inaugurare la terza edizione del Sicilia Jazz Festival. Dall'alto di una prestigiosa carriera di oltre trent'anni, è stato due volte vincitore del Grammy Award e nel 2013 è stato nominato Artista Unesco per la Pace.

Una star internazionale che si esibirà in una prima mondiale.

Il Festival, promosso dalla Regione Siciliana, aprirà i battenti il 23 giugno ed è frutto della collaborazione tra l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, il Comune di Palermo, l'Università degli Studi di Palermo, la Fondazione the Brass Group e i Conservatori di Musica del territorio regionale.

Il sipario di Palazzo Steri si aprirà dunque venerdì prossimo alle ore 21.30 con lo spettacolo di Marcus Miller accompagnato dall'Orchestra Jazz Siciliana diretta dal Maestro Domenico Riina.

Perfino il clamore suscitato dalle accese dispute tra agguerriti estimatori e acerrimi denigratori circa il valore delle memorabili collaborazioni che Miller ha intrattenuto negli anni Ottanta con Miles Davis ha finito per accrescerne l'aura di mito. Al via SiA testimoniarlo, oltre ai numerosi album come leader e alla mezza dozzina di storiche incisioni realizzate con la tromba di Davis, c'è la messe di Grammy Awards conquistati sia dai propri dischi che da quelli prodotti per altri artisti.

Virtuoso di basso elettrico, Marcus Miller è considerato come colui che, dopo Jaco Pastorius e Stanley Clarke, ha compiuto una nuova rivoluzione dello strumento, portando ai massimi livelli la tecnica dello "slapping". Tra le collaborazioni quelle con David Sanborn, Wayne Shorter, Aretha Franklin, Eric Clapton, Michel Petrucciani, Chaka Khan, Luther Vandross e, soprattutto, quelle storiche degli anni Ottanta con Miles Davis. (ANSA).