Migranti: sindaco Lampedusa chiede legge speciale all'Europa

(ANSA) - LAMPEDUSA, 19 GIU - "L'Europa deve prevedere una legge speciale che prenda di petto tutte le problematiche che riguardano non soltanto i diritti umani dei migranti, ma anche i diritti dei cittadini che vivono stabilmente sulle isole di Lampedusa e Linosa". E' questa la richiesta che il sindaco delle Pelagie, Filippo Mannino, ha avanzato alla commissaria per i diritti umani del Consiglio d'Europa, Dunja Mijatovic oggi a Lampedusa, alla vigilia della giornata mondiale del rifugiato.

Mannino ha incontrato stamane la commissaria. "L'Europa è inerme nell'affrontare le problematiche sull'immigrazione - ha aggiunto -, si parla sempre di coesione e collaborazione fra Stati, ma in realtà non si vuole cambiare il regolamento di Dublino, non si vogliono far partire i canali umanitari per far viaggiare le persone in sicurezza e i problemi di Lampedusa rimangono quelli di sempre. Da 30 anni conviviamo con il fenomeno e ancora oggi si parla delle condizioni dell'hotspot, benché nell'ultimo periodo vi siano stati dei miglioramenti, e del fatto che nonostante l'immigrazione sia un problema strutturale viene sempre affrontata in maniera emergenziale".

