Migranti: hotspot a Lampedusa di nuovo pieno, oltre mille

(ANSA) - LAMPEDUSA, 19 GIU - Sono 1.145 i migranti ospiti dell'hotspot di Lampedusa che fino a sabato notte accoglieva poche decine di persone. Nella notte si sono registrati sull'isola altri 12 sbarchi, per complessive 611 persone, che si sono sommati ai 15 arrivi di domenica con 612 migranti.

I migranti, fra cui molte donne, arrivati nelle ultime ore vengono pre-identificati e sentiti dalla polizia. Chi è partito da Sfax racconta d'aver pagato per la traversata su barchini di 7 o 8 metri dai mille ai 3mila dinari tunisini. Le nazionalità di chi è partito dalla Tunisia sono: Burkina Faso, Camerun, Costa d'Avorio, Guinea, Mali, Nigeria, Sudan, Togo, Benin, Ghana. Da Zuwarah, in Libia, sono salpati invece bengalesi, eritrei, malesi, gambiani, marocchini, nigeriani, siriani ed egiziani. Tre su 12 imbarcazioni - con a bordo rispettivamente 134, 42 e 129 persone - sono partite dalla Libia, pagando dai 2.500 ai 4mila dollari a testa. (ANSA).