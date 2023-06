Mafia:L. Orlando,non escludo che si infiltri tra i movimenti gay

(ANSA) - PALERMO, 19 GIU - "Non mi stupirei che la mafia abbia capito che non le conviene mettersi contro i movimenti omosessuali. Tutti, anche gli omosessuali, sono esposti ai condizionamenti mafiosi". Lo ha dichiarato Leoluca Orlando, già sindaco di Palermo, intervistato da Klaus Davi per il web talk KlausCondicio.

"Il compito della mafia - ha argomentato Orlando - è entrare dentro la società. La mafia non è normale, si fa per dire, criminalità, si adatta ai tempi che cambiano. Agisce contro e dentro lo Stato, contro e dentro la Chiesa. Le mafie sono contro e dentro la società civile. I gay come tutti devono evitare di essere governati dalla mafia". (ANSA).