Al via il Taormina Naxos Archeofilm, cinema e archeologia

Dinosauri, faraoni, il racconto del leggendario ingresso del cavallo di Troia e una inedita ricostruzione di Stromboli preistorica. Il meglio del grande cinema di documentazione sarà di scena in Sicilia per la prima edizione del "Taormina - Naxos Archeofilm", il festival di archeologia, arte e ambiente in programma nel Teatro Antico di Taormina )(Messina) il 14 e 16 luglio e nel Parco archeologico di Giardini Naxos il 15 e 17 Luglio).

Il festival è un progetto di grande respiro culturale - pensato per le famiglie, i ragazzini e per gli appassionati del mondo antico - prodotto e organizzato dal Parco archeologico Naxos Taormina, diretto da Gabriella Tigano, e dalla Fondazione Tusa, presieduta da Valeria Li Vigni, in collaborazione con Firenze Archeofilm/Archeologia Viva direzione Piero Pruneti - che nell'arco di quattro giorni proporrà al pubblico proiezioni di film-capolavoro selezionati a livello mondiale, incontri con i protagonisti della comunicazione, dibattiti e confronti sulle grandi civiltà del passato.

Due i premi che saranno consegnati: il "Taormina - Naxos Archeofilm 2023", attribuito dal pubblico al film più gradito, e il "Premio Sebastiano Tusa", assegnato alla personalità che si è distinta nella comunicazione dei beni culturali. Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito.

Tra un film e l'altro il pubblico avrà la possibilità di assistere alle interviste con grandi personaggi della divulgazione culturale, tra cui Donatella Bianchi, Emilio Casalini, e Vittorio Sgarbi. A giudicare i cortometraggi in gara sarà il pubblico che, in qualità di giuria popolare, potrà esprimere il proprio voto sui film in concorso per l'attribuzione del "Premio Taormina - Naxos Archeofilm 2023".

