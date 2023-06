Massimiliano Bruno, ultimo serie Sky Non ci resta che il crimine

(ANSA) - SALINA, 18 GIU - "Sky mi ha proposto di girare la nuova serie che uscirà tra autunno e inverno, la stiamo montando in questi giorni ed è veramente molto divertente. Racconta di un viaggio nel tempo ambientato nel 1970 ed è un bellissimo progetto". Così il regista Massimiliano Bruno al Marefestival a Salina parla di Non ci resta che il crimine - 1970 sequel in 6 episodi della saga sui viaggi nel tempo iniziata con Non Ci Resta Che Il Crimine e proseguita con Ritorno Al Crimine e C'era Una Volta Il Crimine.

Sei episodi prodotti da Sky Studios e da Italian International Film (Gruppo Lucisano) sulla sgangherata banda di amici in una nuova storia a cavallo tra passato e presente. Protagonisti Marco Giallini, Gian Marco Tognazzi, Giampaolo Morelli, Massimiliano Bruno, Maurizio Lastrico.

"Bisogna accettare - prosegue- il cambiamento che sta avvenendo con le piattaforme ma penso che la bellezza del Cinema comunque resisterà e non finirà mai".

Della stessa opinione l'attrice Lucrezia Lante Della Rovere anche lei ospite al Marefestival: "Il Cinema si sta riprendendo piano dopo il Covid, ma è chiaro che dobbiamo accettare i cambiamenti. Oggi ormai abbiamo dei grandi schermi a casa e piattaforme con centinaia di canali, ed è tutto diverso. Auspico comunque non si perda mai l'abitudine di andare al Cinema".

(ANSA).