Festa della Musica al Massimo con tre compositori siciliani

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - Il Teatro Massimo celebra la Festa della musica con l'esecuzione in prima assoluta di tre opere commissionate ai compositori siciliani Giovanni Di Giandomenico, Alberto Maniaci e Giuseppe Ricotta. La programmazione estiva del Teatro Massimo segna i primi appuntamenti dal 20 al 23 giugno alle 20:30 nel foyer del Teatro con "Musica del tempo che verrà", un programma di composizioni eseguite in prima assoluta, e commissionate dalla Fondazione a tre giovani compositori siciliani. Si tratta di Giovanni Di Giandomenico, autore di L'educazione del vento, per piccola orchestra e coro maschile; Alberto Maniaci, autore di "In nomine Matris", cinque storie di salvezza, per coro e orchestra; e Giuseppe Ricotta con The Creation suite, per coro femminile e orchestra. Sul podio dell'Orchestra e del Coro del Teatro Massimo dirige il maestro Danilo Lombardini. Maestro del Coro Salvatore Punturo.

L'incipit del programma è affidato al giovanissimo compositore Giovanni Di Giandomenico, autore de L'Educazione del Vento, per piccola orchestra e coro maschile. Classe 1993, compositore, pianista, ingegnere del suono e produttore palermitano, Di Giandomenico firma un'opera che racconta la trasformazione di una forza primordiale sonora in una energia consapevole della sua potenza e liberata sotto forma di vento.

Si prosegue con la composizione di Alberto Maniaci In Nomine Matris per coro e orchestra su testi di Jacopone da Todi e Alberto Maniaci. "Cinque storie di salvezza", viste con gli occhi di una madre e indagate dal punto di vista musicale.

Chiude il programma l'opera di Giuseppe Ricotta, The Creation suite, per Coro femminile e Orchestra, una descrizione in quattro tempi dell'atto divino creativo, secondo la cosmologia vedica, attraverso l'uso di mantra in sanscrito e proiezioni di immagini evocative e simboliche. (ANSA).