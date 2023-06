A Corleone Festa della Musica, l'arte contro i luoghi comuni

(ANSA) - PALERMO, 18 GIU - Una Festa della Musica all'insegna della "Freedom of Arts". Non un festival ma una occasione per far si che Corleone.Freedom of Arts diventi un Brand naturale di incontro e di coesione fra i giovani che conoscono questa cittadina solo attraverso il luogo comune negativo che la accomuna alla mafia. Corleone Freedom of Arts, sostenuta dalla Pro loco di Corleone e dalla Unione Nazionale delle Pro Loco, sarà ospitata il 21 giugno dalle ore 18, presso il complesso monumentale Sant'Agostino. "Un evento di grande impatto, - dichiarano gli organizzatori dell'iniziativa curata dalla Ga Promotion - che si incardina felicemente con il potere evocativo di Corleone che è esso stesso impregnato di storia ma che qui vuole recuperare in un Rinascimento della sua memoria, eludendo i luoghi comuni".

Al centro dell'evento la Fondazione The Brass Group, presieduta dal Maestro Ignazio Garsia. La storia di una delle fondazioni più importanti in Europa per la musica contemporanea attraverso il racconto dell'istituzione, la proiezione di un cortometraggio e un concerto evento con la "Bruna Angelico quartet", Una formazione diretta dal Maestro Vito Giordano e costituita da Bruna Angelico voce, Giuseppe Preiti piano, Davide Femminino basso, Ruggero Caruso Batteria. Standards internazionali tratti del repertorio jazzistico e brani originali composti della giovane cantante siciliana, costituiranno parte del programma. Partecipano inoltre il Maestro Filippo Portera, definito da Pino Saulo (rai radio tre) "nome storico dell'improvvisazione e della ricerca italiana", Riky Ragusa chitarrista/scultore/liutaio e compositore tra i più rappresentativi ed eclettici del nostro tempo, Conservatori italiani, Giovani musicisti siciliani pop- rock - classic.

(ANSA).