Sinergia tra Palermo e Caserta per investimenti e cultura

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - Rilanciare Palermo e Caserta attraverso un sistema di cooperazione pubblico-privato, favorire nuovi insediamenti anche grazie alle Zes in aree meno sature e stimolare le imprese ad adottare i beni storico artistici. Sono questi gli argomenti al centro dell'intervento della presidente del Consorzio per l'Area di sviluppo industriale di Caserta, Raffaela Pignetti.

"La collaborazione avviata con il Comune di Palermo, attraverso il protocollo di intesa sottoscritto nel 2019 - dice la presidente, a margine del workshop Palermo città del futuro, che si svolge oggi al Teatro Massimo di Palermo - ha messo in rete le amministrazioni pubbliche e le imprese con lo scopo di condividere e realizzare progetti che possano ampliare la capacità produttiva dei rispettivi territori. Il ruolo strategico nel Mezzogiorno e nel Mediterraneo ci consente di creare nuove opportunità per favorire l'interscambio di investimenti e al contempo promuovere, grazie alla cooperazione pubblico privato, il recupero e la valorizzazione del patrimonio storico artistico".

"L'obiettivo è favorire un corretto sviluppo dell'economia circolare attraverso l'innovazione tecnologica e il rafforzamento delle relazioni istituzionali", osserva. (ANSA).