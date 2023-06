Coppia scopre ladro a casa, lei sfregiata in colluttazione

(ANSA) - CATANIA, 17 GIU - Marito e moglie rientrano e casa e trovano un ladro in azione, ne nasce una violenta colluttazione e i tre rimangono feriti. E' la prima ricostruzione di quanto accaduto in serata a Gravina di Catania. I tre sono nel pronto soccorso del Policlinico del capoluogo etneo. La donna, 57 anni, presenta ferite da taglio su varie parti del corpo e anche al viso. In ospedale c'è anche il marito, di 60 anni, che sarebbe stato il primo a essere aggredito dal ladro, un 24enne, che avrebbe poi colpito con un arma da taglio, un coltello o un vetro, la donna. Anche il bandito è nel pronto soccorso.

L'esatta dinamica dell'accaduto è in ancora in fase di accertamento, anche sul come il ladro sia stato portato in ospedale; sembra sia stato bloccato da carabinieri.

Sull'accaduto indagano militari dell'Arma di Gravina di Catania e del nucleo investigativo del comando provinciale, coordinati dalla Procura del capoluogo etneo. (ANSA).