Controlli contro malamovida, sequestri e sanzioni alla Vucciria

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - Lotta all'abusivismo commerciale e alla malamovida a Palermo. Polizia di Stato e carabinieri hanno controllato per tutta la scorsa notte la zona delle Vucciria.

Tre abusivi che vendevano alcolici e bevande sono stati multati con sanzioni per quasi 7 mila euro. Sequestrati quattro banconi installati per strada senza alcuna autorizzazione. I controlli sono stati eseguiti in piazza Caracciolo, in via Coltellieri e in piazza San Domenico.

Ai controlli hanno preso parte anche gli agenti della polizia municipale, i vigili del fuoco. I servizi straordinari di controllo del territorio continueranno nelle prossime settimane (ANSA).