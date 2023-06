Avvocati, norme chiare in edilizia per attrarre investimenti

(ANSA) - PALERMO, 17 GIU - Un confronto sul tema dell'edilizia in Sicilia si è tenuto al Tar di Palermo.

Su temi delicati quali l'autonomia e le varie interpretazioni e applicazioni delle norme si sono ritrovati i vertici delle istituzioni che hanno un ruolo significativo nella gestione del territorio e nel dirimere le varie controversie su temi delicati che riguardano migliaia di cittadini.

All'incontro erano presenti il presidente del Tar Sicilia Salvatore Veneziano, Dario Greco, presidente del consiglio dell'ordine degli avvocati di Palermo, Giovanni Immordino, presidente associazione avvocati amministrativisti della Sicilia, il professore Salvatore Raimondi, Giuseppe La Greca, consigliere di Stato, Selima Giorgia Giuliano, soprintendente ai Beni culturali di Palermo, Emanuele Ravaglioli, sostituto procuratore generale a Palermo, Vittorio Fiasconaro, avvocato, Edoardo Nigra, componente direttivo camera amministrativa siciliana.

"E' stato importante il confronto tra la soprintendente, la magistratura amministrativa, la magistratura ordinaria e gli avvocati - dicono i legali che hanno organizzato l'incontro - Ancora una volta il clima di grande incertezza in questa materia finisce per dar ragione a quanti considerano insormontabile ostacolo all'investimento, anche in Sicilia, gli appesantimenti burocratici e la complessità del sistema giurisdizionale italiano non sempre raccordati (corte conti, Tar, giudice ordinario civile e penale) sulla medesima fattispecie con la conseguenza di provvedimenti giurisdizionali ed esiti spesso contrastanti tra loro e in ogni caso tali da non consentire la tempestiva individuazione di una sicura "regula" per il caso concreto, con grave vulnus non solo per il singolo interessato, esposto a una estenuante serie giudiziaria, ma anche per il conseguente disorientamento sul piano generale preventivo e della tassatività". (ANSA).