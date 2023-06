Regista Moshen Makhmalbaf aprirà Sole Luna Doc Film Festival

(ANSA) - PALERMO, 16 GIU - Sarà il regista iraniano Moshen Makhmalbaf, da anni esule a Londra, ad aprire l'edizione numero 18 di Sole Luna Doc Film Festival, la rassegna internazionale di Cinema del reale, in programma dal 3 al 9 luglio a Palermo. Sole Luna Doc presenterà in anteprima internazionale il suo ultimo film "Talking with Rivers" che racconta attraverso materiali di archivio la storia di Iran e Afghanistan.

"Talking with Rivers" inaugura anche un focus fuori concorso curato dal regista e direttore del festival Asiatica, Italo Spinelli, su Iran e Afghanistan, con altri quattro documentari che affrontano i temi della libertà di stampa e della condizione delle donne: "The Etilaat Roz" di Abbas Rezaie, sul ritorno al potere dei Talebani a Kabul; "Formerly youth square" di Mina Akbari, sulla fine della stagione riformista in Iran (prima del movimento Donna Vita Libertà); "Exodus" di Bahman Kiarostami, sulla condizione sociale degli afgani in Iran; e "Roots in the Wind" di Soraya Akhlaqi che racconta da un'altra angolazione la convivenza di afgani e iraniani in Iran.

Annunciata anche la giuria internazionale che sarà composta dalla regista iraniana Firouzeh Khosrovani; il critico cinematografico Giorgio Gosetti; il poeta spagnolo Juan Carlos Reche Cala; la docente di storia e direttrice dell'American Academy di Roma, Aliza Wong e la produttrice francese Céline Loiseau, Orso d'oro al Festival di Berlino con il film di Nicholas Philibert "Sur l'Adamant" che sarà presentato come evento speciale. La giuria assegnerà il premio al miglior lungometraggio e al miglior cortometraggio. 50 i film in programma, tra cui 13 anteprime nazionali, sotto la direzione artistica di Chiara Andrich e Andrea Mura e la direzione scientifica di Gabriella D'Agostino.

Il festival, a basso impatto energetico secondo le linee guida dei green festival, quest'anno avrà una nuova location: il Complesso monumentale Sant'Anna di Palermo, sede della Gam, la Galleria Arte Moderna.

"Siamo davvero orgogliosi e onorati di poter ospitare Moshen Makhmalbaf e il suo film in anteprima assoluta - dice la presidente del Festival Lucia Gotti Venturato - Sappiamo quanto la situazione in Iran sia delicata in questo momento". (ANSA).