Caltabellotta, riapre il castello medievale dei conti Luna

(ANSA) - CALTABELLOTTA, 16 GIU - Ha permesso la riapertura alla pubblica fruizione di quello che resta del medievale Castello dei conti Luna di Caltabellotta (Agrigento) l'intervento di messa in sicurezza, finanziato con 3 milioni di euro dall'ufficio del Commissario regionale contro il dissesto idrogeologico, del costone prospiciente il centro abitato.

Costone sotto il quale insiste un tratto che si caratterizza per la presenza di beni monumentali di pregio: dall'Eremo di San Pellegrino alla Basilica Cattedrale di Maria Santissima Assunta.

Al centro di questi beni ci sono proprio i ruderi del Castello dei conti Luna, situati sulla sommità del cosiddetto "Pizzo", la montagna di Caltabellotta da cui si può ammirare un panorama straordinario.

Riapertura al pubblico del Castello dei conti Luna che avviene dopo 15 anni. Soddisfatto il sindaco di Caltabellotta Lillo Cattano, che dopo il collaudo dei lavori ha fatto sì che il comune dotasse il maniero, in accordo con la Soprintendenza, di segnapassi illuminati lungo il camminamento di accesso per le visite notturne e illuminato la torre d'ingresso. (ANSA).