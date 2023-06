Trovati a Noto, restituiti marmi rubati basilica nel Napoletano

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - I carabinieri per la tutela del patrimonio culturale di Palermo restituiscono due paliotti alla chiesa di Santa Maria di Costantinopoli di Torre del Greco (Na).

Erano stati ritrovati a Noto, nel Siracusano.

Il tenente colonnello Gianluigi Marmora comandante del nucleo ha restituito a don Giosuè Lombardo, parroco della basilica pontificia, i due marmi, di grande valore religioso, storico e culturale.

Alla cerimonia hanno preso parte tra gli altri Imma Ascione, già direttrice dell'archivio di Stato di Napoli, Giuseppe Maddaloni e Ernesto Pinto storici dell'arte e Andrea Leacche comandante della compagnia di Torre del Greco.

Il ritrovamento delle opere preziose è avvenuto nel corso di un'indagine condotta dal nucleo, coordinata dalla procura di Siracusa, in una struttura privata di Noto (Sr) nella quale sono stati sequestrati beni culturali e archeologici (tra cui mosaici, situle, testine, crateri ed altro), per un valore di 3 milioni di euro circa.

Grazie alla banca dati dei beni culturali sottratti del ministero della cultura, con oltre 1,4 milioni di file relativi a beni da ricercare, è stato accertato che i beni preziosi erano stati rubati nella chiesa campana nel 2013. Ora sono stati restituiti alla diocesi di Napoli. (ANSA).