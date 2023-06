Reportage su pescatori apre Festival Between Land and Sea

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - "Pray For Seamen", reportage di Francesco Bellina dedicato ai pescatori artigianali, minacciati da pesca industriale e crisi climatica, in un'indagine che collega la Sicilia alla Tunisia e al Ghana. E' con questo evento che si apre domani venerdì 16 giugno alle ore 18.00 all'Ecomuseo Mare Memoria Viva, Between Land and Sea, la quarta edizione della rassegna che si svolgerà a Palermo fino all'1 luglio portando spettacoli, performance, concerti e incontri e che torna alla città siciliana dopo le ultime edizioni che si sono svolte a Tunisi e Brema.

Il festival culturale ideato e prodotto da Fondazione Studio Rizoma vedrà impegno politico e sociale contaminarsi a vicenda con arte, danza, musica e teatro, per discutere delle urgenze del mondo contemporaneo, in particolare del Mediterraneo. La quarta edizione del festival, frutto della pluriennale collaborazione tra Dream City Biennale di Tunisi e Theater Bremen, riparte dalla città al centro del Mediterraneo, dove più di 30 artisti, lavoratori, e ricercatori da ogni parte del mondo, s'incontreranno per intessere una fittissima trama di attività culturali, tutte gratuite e aperte al pubblico, tra l'Ecomuseo Memoria Mare Viva, il Complesso Monumentale di Santa Chiara e altri luoghi della città. Con spettacoli, incontri e mostre per 16 giorni di arte e sperimentazione, tra concerti, installazioni e performance, molte delle quali prodotte per il festival. Il programma multidisciplinare, curato da Eva-Maria Bertschy e Izabela Moren, concentra l'attenzione sul lavoro di tre artisti siciliani, il fotografo Francesco Bellina, l'artista Irene Coppola e la filmmaker Genny Petrotta, insieme ad una ricerca sonora di Rossella Biscotti e Attila Faravelli; e tre performer/coreografi internazionali, Ordinateur, Annick Choco e Monika Gintersdorfer (Costa D'Avorio).

Pray For Seamen, lavoro di apertura, è realizzato grazie al sostegno dell'Italian Council e sarà per la prima volta esposto come installazione multimediale, con il contributo dei filmati realizzati in collaborazione con il giornalista e regista Stefano Liberti. (ANSA).