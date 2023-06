Grand Hotel Timeo, esperienza benessere pop-up firmata Dior

(ANSA) - TAORMINA, 15 GIU - Dior approda al Grand Hotel Timeo, della catena Belmond, di Taormina per i 150 anni dalla fondazione, con un'esperienza di wellness che ha come sfondo i leggendari giardini dell'iconica struttura. Da giugno a ottobre lo storico parco dell'hotel ospiterà due cabine Dior tra i maestosi cipressi per esclusivi trattamenti benessere in un'oasi di verde con affaccio sul mare. Negli ultimi 150 anni nei sei acri di giardini del Timeo, progettati alla fine del XIX secolo dall'aristocratica inglese Florence Trevelyan, appassionata di giardinaggio e pioniera nel campo della botanica, numerosi artisti e scrittori hanno trovato ispirazione.

Una scala in legno permette l'accesso a due sontuose cabine trattamento - una doppia e una singola - immerse tra i cipressi. I cubi che le contengono, tutti realizzati in legno, sono impreziositi da tende in toile de jouy di una tonalità abbinata al verde dell'esterno. Il décor si ispira alla fauna e alla profumata flora che avvolgono la spa pop-up: Maria Grazia Chiuri, direttrice creativa di Dior, ha reinterpretato l'iconico tessuto della maison che orna le cabine in un verde foglia vivace per ricreare la sensazione di fusione in armonia con il giardino attorno. La carta da parati che riprende il motivo toile de Jouy Dior, le sedie in bambù e le lampade dal design moderno con finiture in ottone spazzolato danno vita a un'atmosfera intima e raffinata. Progettate da Thirtyone Design + Management, entrambe le cabine dispongono di un terrazzo proprio, con tanto di vista mare e adornato di verde, in cui trovano posto un ombrellone in tessuto abbinato al décor degli interni e poltroncine in rattan, dove gli ospiti possono prolungare l'esperienza di benessere in assoluta tranquillità.

Aperto nel 1873, esattamente 150 anni fa, il Grand Hotel Timeo ha attratto celebri artisti come Klimt, Klee, Wagner, Tennessee Williams e D. H. Lawrence, che durante il suo soggiorno iniziò la stesura del suo celebre romanzo 'L'amante di Lady Chatterley'. Tra le presenze anche quelle di star hollywoodiane, da Cary Grant a Elizabeth Taylor e Audrey Hepburn (ANSA).