Giannetta e Ronchi protagoniste per Ficarra e Picone

(ANSA) - ROMA, 15 GIU - Sono Maria Chiara Giannetta e Barbara Ronchi, le protagoniste femminili del nuovo film di Ficarra e Picone, per la prima volta diretti dal regista Francesco Amato.

Le riprese del film sono in corso in questi giorni a Catania e si protrarranno fino a metà luglio. Il nuovo lungometraggio, di cui non c'è ancora il titolo, uscirà a Natale per Medusa Film.

Il soggetto e la sceneggiatura sono di Salvo Ficarra, Valentino Picone, Francesco Amato, Davide Lantieri e Fabrizio Testini. La produzione è di Attilio De Razza per Tramp Limited con la collaborazione di Medusa Film. (ANSA).