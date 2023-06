Comune Acri conferisce cittadinanza onoraria a Pm Guido

(ANSA) - PALERMO, 15 GIU - Il Comune di Acri, paese in provincia di Cosenza, ha conferito la cittadinanza onoraria al procuratore aggiunto di Palermo Paolo Guido, il magistrato che ha coordinato le indagini che hanno portato alla cattura del boss Matteo Messina Denaro.

Nel corso della cerimonia sono state evidenziate la riservatezza e la professionalità del magistrato di origini cosentine, che ad Acri ha trascorso lunghi periodi dell'adolescenza. "Grazie per quanto fatto, la comunità sarà sempre pronta a sostenerla", ha detto il sindaco del paese che ha voluto sottolinenare il "riserbo, la compostezza e l' altissimo rigore professionale di Guido, vero uomo di Stato".

Il magistrato ha ringraziato la città per l'onore ricevuto.

"Ringrazio i miei colleghi - ha detto - il mio ufficio e le forze di polizia che ci collaborano con entusiasmo e sacrifici.

Certi risultati si ottengono solo se si è parte di un progetto collettivo. Solo la singeria assicura certi successi".

"Sapere che dopo la cattura di Messina Denaro questa comunità abbia scelto di onorare me e attraverso me l'impegno della Procura di Palermo è davvero una cosa di cui gli acresi devono andare fieri. Avete dimostrato una grande passione civica", ha aggiunto. (ANSA).