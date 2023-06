Turbanti allievi Abact in dono alle donne che lottano cancro

(ANSA) - CATANIA, 13 GIU - Cinquantotto turbanti realizzati dagli studenti di Fashion design dell'Accademia di Belle Arti di Catania pensando a un gruppo di donne che stanno lottando contro il cancro sfileranno il 16 giugno per Sorrisi conturbanti. Il progetto è di Laura Mercurio, docente Abact, realizzato in collaborazione con l'associazione il Filo della vita e l'istituto clinico Humanitas. I 58 turbanti saranno donati dagli studenti all'associazione il Filo della vita impegnata nella sensibilizzazione sociale verso chi è in lotta con il cancro.

L'appuntamento è per le 16 al Fourpoints by Sheraton di Aci Castello.

La manifestazione si inquadra nel contesto della cosiddetta terza missione dell'Accademia, che prevede progetti solidali dal valore socio-culturale e inclusivi, pensati con e per la comunità del territorio.

La sfilata, che vedrà quindici donne in cura condividere la passerella con un gruppo di giovani creativi dell'Accademia, sarà preceduta dagli interventi della presidente de il Filo della vita Enza Marchica, del chirurgo dell'Humanitas Irene Cannata, della psiconcologa Stefania Rao e della stessa Mercurio. (ANSA).