Parco eolico Selinus nel Trapanese, è il 15/o Italia per Rwe

(ANSA) - PARTANNA, 13 GIU - Rwe ha inaugurato a Partanna, nel Trapanese, il parco eolico Selinus. Per la società del quindicesimo in Italia e il quinto in Sicilia, per una capacità installata totale di circa 500 mw.

Grazie a sei turbine Vestas (V136) con potenza nominale di 4,2 mw ciascuna e pale di 67 metri, il parco ha una capacità installata di 25,2 mw, adeguata a soddisfare la domanda annuale di oltre 22.000 famiglie italiane.

Rwe ha investito 30 milioni nel parco, costruito e messo in funzione in meno di un anno, a fine novembre 2022.

"L'inaugurazione del parco eolico Selinus - ha detto Paolo Raia, country chair Rwe renewables Italia - è un nuovo passo verso un importante obiettivo che noi ci siamo dati: più che raddoppiare la capacità installata in Italia entro il 2030, passando da circa 500 mw a 1.000 mw tra eolico onshore, solare e sistemi di accumulo. L'Italia e in particolare la Sicilia si confermano territori chiave per l'implementazione di tecnologie energetiche che possano contribuire concretamente alla realizzazione della transizione energetica.

"Inaugurare il parco eolico Selinus a due giorni dalla Giornata mondiale del Vento - ha affermato Simone Togni, presidente Anev - è particolarmente significativo. Vuol dire che in Italia il settore eolico è in crescita, nonostante il quadro burocratico spesso farraginoso, e che nel nostro Paese c'è ancora voglia di investire. Il settore eolico è pronto e sa qual è la strada che vuole prendere: quella dell'energia pulita e di un Pianeta sano da lasciare alle generazioni future". (ANSA).