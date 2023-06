Nel Ragusano filiale di una banca 'in rosa', sette donne

(ANSA) - MODICA, 13 GIU - Un team di sole donne a Modica, in provincia di Ragusa, gestisce la terza filiale della cittadina della Banca di Credito Cooperativo di Pachino, l'unica delle 19 che coprono il territorio della Sicilia Orientale.

Alla guida del team c'è la responsabile dell'agenzia, Antonella Melilli, la prima donna ad essere assunta nella Banca di Credito Cooperativo di Pachino nel lontano 1983 e che oggi vanta quarant'anni di carriera. "Il mio avanzamento - dice - è stato molto graduale ma l'ho conquistato giorno dopo giorno con orgoglio: per noi donne è sempre più difficile. Ero cassiera (oggi diremmo addetta allo sportello), sono diventata addetta Fidi, dopo dieci anni sono stata inquadrata come responsabile della filiale a Pachino, poi nel 2000 a Portopalo di Capo Passero, nel 2007 a Rosolini e dal 2017 ad oggi qui a Modica".

Inizialmente Antonella Melilli era circondata da colleghi uomini, poi per effetto della rotazione è stata affiancata da sole donne. "La sua squadra rosa - affermano il presidente della Banca di Credito Cooperativo di Pachino Concetto Costa e il direttore generale Massimo Sena - è una vera e propria eccellenza. Lo dicono gli inequivocabili numeri. Il futuro della nostra banca si costruisce con le buone performance. Stanno emergendo quelle dei giovani e delle donne che lavorano nel team".

Complessivamente lavorano per la Banca di Credito Cooperativo di Pachino 53 donne su 124 dipendenti, di cui 20 assunte nell'ultimo quinquennio con concorso pubblico.

Nella filiale modicana l'età media delle dipendenti è 33 anni. Con Antonella Melilli lavorano Concetta Colombo, Serena Papaleo, Miriana Scala, Silvia Ruggeri, Francesca Lelii, supportate dal gestore imprese Iole Lorefice. (ANSA).