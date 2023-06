Tour enogastronomico in bici tra le eccellenze della Sicilia

(ANSA) - LEONFORTE, 12 GIU - Cinquecento chilometri in bici.

E' stata questa la scommessa vinta di tre amici di Leonforte, amanti delle due ruote. Giovanni Politi, Salvatore Di Leonforte e Enrico Ipsale hanno tagliato in due l'Isola in un tour anche enogastronomico.

Il progetto "West Sicily in bike", così lo hanno denominato, ha attraversato il parco delle Madonie con Castelbuono capitale della pasticceria artigianale della tradizione madonita per poi raggiungere il "Cefalù beer festival".

Da lì verso il trapanese passando dal mercato tipico più antico e caratteristico di Palermo, Ballarò, per uno street food a base di panini con panelle e crocchè, Castellammare del Golfo e il suo splendido golfo turistico, le saline dello Stagnone di Marsala con i suoi mulini a vento, fino a Mazara del Vallo, . I tre ciclisti hanno poi raggiunto la valle dei templi di Agrigento prima di fare rientro a casa. (ANSA).