Regista Maresco, 'Berlusconi primattore della scena politica'

"Berlusconi è stato veramente l'ultimo personaggio della politica a tutto tondo. Piaccia o meno dopo di lui c'è il nulla assoluto. Oggi non c'è politico che sia all'altezza di lui. Quelli attuali sono delle figurine irrilevanti. È stato l'ultimo personaggio con una forte personalità. È stata la sintesi di tutti i personaggi della commedia all'italiana che il cinema ha raccontato: Monicelli, Risi, Comencini. Lui era Sordi. Li rappresentava tutti". Franco Maresco è il regista palermitano che con il suo film documentario 'Belluscone' uscito nel 2014 ha raccontato con graffiante ironia il fenomeno del leader di Forza Italia in Sicilia e nell'Italia.

"Con Silvio Berlusconi se va l'ultimo politico che per molti anni è stata la manna dal cielo per gli autori di satira - aggiunge Maresco - Per anni lui ha incarnato un tipo di furbizia e astuzia, perfino di simpatia. È stato un personaggio tipicamente italiano, lo detto al tempo del film, non era un'anomalia nel panorama italiano, ma era la massima espressione di quella che l'antropologia italiana. Lui ha messo insieme le donne, il calcio e la televisione incarnando quello che gli italiani volevano in quel periodo storico. È stato l'uomo che quando la partitocrazia è implosa ha avuto questa intuizione di andare a rappresentare l'Italia media. Ha rappresentato il sogno per i ceti medi e l'Italia dei ceti medi e molti anche insospettabili hanno creduto in lui nel miracolo italiano".

