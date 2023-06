Pala meccanica si ribalta a Palermo, operaio Rap in ospedale

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - La pala meccanica con la quale stava raccogliendo la spazzatura si è ribaltata e un operaio della Rap, l'azienda che gestisce la raccolta dei rifiuti a Palermo, è stato ricoverato in ospedale al Policlinico.

L'incidente è avvenuto durante gli interventi di bonifica e pulizia delle cataste di rifiuti accumulate per la mancata raccolta dei giorni scorsi a Palermo.

Il mezzo è finito contro un muretto e poi è caduto nel vuoto.

L'operaio è stato soccorso dai vigili del fuoco che lo hanno liberato dalla cabina e affidato alle cure dei sanitari del 118.

Sono arrivati anche gli agenti delle volanti della polizia.

Una Ford Focus parcheggiata nei pressi dell'intervento è stata danneggiata dai mattoni di tufo che si sono staccati dal muro. Per tutta la notte la notte la zona è stata sorvegliata dai vigili del fuoco.

Pompieri impegnati anche la notte scorsa nello spegnimento di diversi roghi di spazzatura a Palermo. Le cataste dei rifiuti sono ancora presenti in diverse zone del capoluogo e si sono registrati per tutta la notte diversi incendi. (ANSA).