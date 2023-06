Barbagallo eletto sindaco di Acireale, battuto centrodestra

(ANSA) - ACIREALE, 12 GIU - Roberto Barbagallo è stato eletto sindaco di Acireale. Sostenuto da Forza Italia, che non ha presentato una propria lista, ha ottenuto 8.964 voti, equivalenti al 51,57%. Nel ballottaggio ha avuto la meglio su Antonino 'Nino' Garozzo, che con 8.417 preferenze si è fermato al 48,43%, appoggiato da tutto il centrodestra, a eccezione di Fi, e da Sud chiama Nord di Cateno De Luca.

I due candidati hanno rivesito in passato l'incarico di sindaco di Acireale. E in quel ruolo Roberto Barbagallo è stato condannato in primo grado a un anno e quattro mesi di reclusione, pena sospesa, per presunte richieste illecite a un vigile urbano, nel 2018, mentre era il primo cittadino in carica. (ANSA).