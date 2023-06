Bandito bloccato da passante, sparati due colpi pistola

(ANSA) - CATANIA, 12 GIU - Un bandito che, con un complice riuscito a fuggire, aveva assalito un compro oro in viale Mario Rapisardi a Catania è stato bloccato da un giovane passante nella vicina via Mandrà. Durante la colluttazione dall'arma in possesso del rapinatore sono partiti due colpi di pistola. I proiettili si sono conficcati nella parte alta di un muro. Sul posto è arrivata la polizia che ha bloccato il bandito, arrestandolo, e recuperato la refurtiva. Indagini sono in corso per identificare il complice. (ANSA).