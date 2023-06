Ballottaggi Sicilia: al voto solo il 40,84% degli elettori

(ANSA) - PALERMO, 12 GIU - Affluenza in calo nei quattro comuni della Sicilia dove ieri e oggi si è votato per i ballottaggi delle elezioni amministrative (Siracusa, Piazza Armerina, Acireale e Aci Sant'Antonio). Alla chiusura definitiva dei seggi, alle ore 15, ha votato il 40,84% degli aventi diritto, con una flessione del 18,76% rispetto alle precedenti consultazioni in cui si era registrata un'affluenza del 58,61%.

In particolare a Siracusa, l'unico capoluogo interessato dal turno di ballottaggio, ha votato il 38,74% degli elettori, con un calo del 16,10% rispetto alle amministrative precedenti che avevano visto il 54,84% degli elettori recarsi alle urne. Subito dopo le chiusura dei seggi sono cominciate le operazione di spoglio delle schede. (ANSA).