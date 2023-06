Teatro antico di Taormina, accordo tra Comune e Regione

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Trovata l'intesa tra Comune e Regione per la gestione del Teatro Antico di Taormina.

"Stamattina - ha reso noto il sindaco Cateno De Luca - con l'assessore regionale ai Beni Culturali, Francesco Scarpinato, ci siamo confrontati sulle anomalie e patologie gestionali del Teatro Antico di Taormina con l'assistenza di Danilo Lo Giudice che ha svolto le funzioni di notaio. L'assessore mi ha dato ragione su tutti i fronti e mi ha preannunciato che domani mattina mi arriverà, tramite la dirigente del Parco Archeologico Naxos Taormina, Gabriella Tigano, un bozza di protocollo d'intesa per modificare l'attuale assetto gestionale del Teatro Antico che dovrà risolvere le questioni da me sollevate nei giorni scorsi in merito all'ordine pubblico - decoro urbano - raccolta rifiuti che attualmente sono a totale carico del comune di Taormina". Il sindaco De Luca ha ribadito all'assessore che mercoledì prossimo, "in assenza di un preciso ed esaustivo accordo, emetterò ordinanza per vietare il passaggio sulle vie urbane in occasione di grandi eventi non essendo nelle condizioni di garantire i servizi essenziali imposti dai protocolli di sicurezza". De Luca ha aggiunto che "domani saranno definiti i contenuti del protocollo d'intesa e martedì l'assessore verrà a Taormina per firmarlo unitamente alle altre parti in causa". (ANSA).