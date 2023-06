Riapre Cinematocasa a Palermo, rassegne e film d'autore

(ANSA) - PALERMO, 11 GIU - Riaprirà giovedì prossimo 15 giugno a Palermo, dopo tre anni di silenzio dovuti alla pandemia, Cinematocasa il club dell'Unione Italiana Circoli del Cinema, in un palazzo del Settecento in via Maqueda, a pochi passi dal Teatro Massimo, nell'area pedonale del Patrimonio Arabo Normanno dell'Unesco.

Uno schermo cinematografico è stato allestito all'interno della Cavallerizza di Palazzo Marchese Busacca di Gallidoro, proprio di fronte l'Archivio Storico. Un attento lavoro di ristrutturazione e di recupero ha permesso la rinascita della Scuderia, in parte bombardata nel '43, facendo tornare agli antichi splendori un luogo di grande fascino ma dimenticato da anni. Già dal 5 dicembre del 1724, anno in cui Michele Busacca fu investito del titolo di Marchese di Gallidoro, la Cavallerizza accoglieva i cavalli sotto i tetti a volta in conci di tufo, mentre le carrozze del nobile attraversavano i grandi archi in pietra del Palazzo per raggiungere piazza Pretoria, sede del Senato Palermitano.

Adesso Cinematocasa, che propone rassegne e film d'autore per gli appassionati, si arricchisce di un bar e di un bistrot con cinquanta posti a sedere con ingresso anche da piazza Santissimi quaranta martiri al casalotto 3. (ANSA).